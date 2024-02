Attentats de Trèbes et Carcassonne : des peines allant jusqu'à 4 ans de prison pour les accusés

Les accusés dans le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 4 ans de prison. Sept personnes, des proches de l'assaillant Radouane Lakdim, étaient jugés depuis le 22 janvier par la cour d'assises spéciale de Paris.

Les peines sont nettement inférieures à celles réclamées par l’accusation. Ce vendredi, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné à des peines allant de six mois à quatre ans de prison ferme les sept accusés dans le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne.

En mars 2018, Radouane Lakdim, un homme radicalisé de 25 ans, avait tué un salarié et un client du supermarché Super U de Trèbes (Aude), ainsi que le gendarme Arnaud Beltrame, qui s'était substitué à une caissière prise en otage, et un retraité de 61 ans. Depuis un mois, sept de ses proches, six hommes et une femme âgés de 24 et 35 ans, étaient jugés pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle».

Les peines prononcées ce vendredi sont bien inférieures aux réquisitions du parquet national antiterroriste (Pnat), qui avait demandé des peines allant jusqu’à 11 ans de prison.

Quatre des cinq accusés jugés pour association de malfaiteurs terroriste ont été acquittés pour cette infraction. Seule Marine Pequignot, la petite amie radicalisée de l'assaillant, a été reconnue coupable de cette infraction, mais ne retournera pas en prison. Elle avait déjà passé deux années de détention provisoire mais n'est plus radicalisée.

Plus d'informations à venir...