Lyon : un homme mis en examen après une rixe mortelle

Une personne a été mise en examen après une rixe qui a entraîné ce jeudi la mort d'un homme d'une trentaine d'années à Lyon, a indiqué ce samedi 24 février le parquet.

Des circonstance floues. Jeudi dernier, un homme d’une trentaine d’années a trouvé la mort à Lyon. Une personne a été mise en examen, a annoncé le parquet ce samedi 24 février.

«A l'issue de sa présentation vendredi soir devant le juge d'instruction, la personne déférée au parquet a été mise en examen par le juge d'instruction» et placée en détention provisoire, a expliqué le ministère public.

L’homme a été arrêté et placé en garde à vue ce jeudi. Il est mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire pour «violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, non-assistance à personne en danger, vol aggravé, port prohibé d'arme de catégorie D».

Une enquête en cours

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une rixe entre plusieurs individus a éclaté dans le quartier de la Guillotière (7e arrondissement), dans le centre de Lyon, sur la rive à l'est du Rhône. Un homme a été retrouvé blessé à la tête et inconscient par les forces de l'ordre. Il est décédé plus tard, «des suites de ses blessures», selon le parquet.

Si, selon Le Progrès, la victime avait sur elle des porte-clés marqués d'une croix gammée et des tatouages faisant référence à des convictions politiques apparentées, le parquet a précisé ce vendredi que ces éléments n'étaient «pas établis à ce stade des investigations».

Une enquête se poursuit pour «identifier les coauteurs ou complices de ces faits», a-t-il indiqué.