Femme de 59 ans tuée par arme à feu à son domicile en Charente-Maritime : ce que l’on sait

Ce mardi 27 février, une femme âgée de 59 ans a été retrouvée morte à son domicile à Surgères, en Charente-Maritime. Son mari, âgé de 76 ans, a été placé en garde à vue. Celle-ci a été prolongée ce mercredi 28 février de 24h, a appris CNEWS auprès du parquet de La Rochelle. Une enquête a été ouverte.

À Surgères, en Charente-Maritime, une femme de 59 ans a été tuée par arme à feu ce mardi 27 février à son domicile, a appris CNEWS ce mercredi 28 février auprès du parquet de La Rochelle.

Présent au domicile au moment du drame, le mari de la victime, âgé de 76 ans et tireur sportif licencié officiellement, a été placé en garde à vue. Celle-ci a été prolongée, ce mercredi 28 février, de 24h et prendra fin ce jeudi à 17h. Il est actuellement entendu.

À la suite de ce drame, une enquête a été ouverte par le parquet de La Rochelle et celle-ci a été confiée à la brigade de recherches de Rochefort et aux Communautés de brigades (COB) de Surgères. L’enquête doit fournir plus de détails sur les circonstances du décès par arme à feu, cette dernière étant un fusil d’assaut MP15.

Selon le procureur de la République Arnaud Lazaire, «les investigations en cours visent à déterminer si l’origine du tir est accidentelle ou volontaire», a-t-il dit à CNEWS ajoutant qu’«aucun conflit conjugal ne ressort pour l’instant de l’enquête».

Une autopsie a été réalisée ce mercredi. Elle n’a révélé aucune trace de violences physiques hormis le tir à la tête.