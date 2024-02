Papacito : ce que l'on sait du procès du vidéaste qui commence ce mercredi

Le Toulousain Ugo Gil Jimenez, plus connu sous le nom de Papacito, comparaît ce mercredi 28 février devant un tribunal correctionnel pour incitation et provocation à la haine envers le maire du Tarn-et-Garonne.

Un influenceur envoyé en déféré devant la justice ? Rien d’anormal. Mais, le cas de Papacito, un influenceur d’extrême droite, est original. Le Toulousain doit comparaître à Paris, ce mercredi 28 février, à la suite de soupçons de provocations à la haine et d'injures envers le maire du Tarn-et-Garonne.

L’homme de 38 ans, dont l'activité militante se concentre principalement sur Internet, avait diffusé plusieurs vidéos sur sa chaîne Youtube, entre novembre 2022 et mai 2023, ciblant le maire de Montjoi (Tarn-et-Garonne) dans une affaire de conflit de voisinage.

Depuis six ans, Pierre-Guillaume Mercadal, un éleveur de la petite-commune tarnaise peuplée de 190 âmes, est en conflit avec son voisin britannique et le maire, Christian Eurgal, qui a concédé un chemin communal au lord anglais.

Incendies, menaces, procès...

Or, ce passage désormais privatisé empêche l’éleveur d’accéder à sa ferme. Conséquences : les protagonistes se sont menacés, allant jusqu’à provoquer des incendies volontaires. Indigné par cette injustice — à ses yeux —, le youtubeur Papacito a décidé de venir au secours de Pierre-Guillaume Mercadal pour relayer son conflit.

Placé en garde à vue le 12 décembre 2023 et sous contrôle judiciaire, il comparaîtra devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. «Tout ceci est ridicule. Notre vidéo est une satire, c'est de l’humour», s’était empressé de défendre son compère Pierre-Guillaume Mercadal.

Les chefs d'accusation retenus contre Papacito relèvent de cinq délits selon la loi du 29 juillet 1881 : «provocation à la haine à raison de l’origine», «injures publiques à raison de l’orientation sexuelle», et «provocation non suivie d’effet à une atteinte volontaire à la vie aggravée». Il risque jusqu’à 7 ans de prison et 45.000 euros d’amende.