Accident mortel sur l'A8 : Vinci porte plainte pour homicide contre le chauffard

Un grave accident mortel a eu lieu ce dimanche sur l'autoroute A8 peu avant le péage de Turbie en direction de Nice. Une voiture lancée à vive allure a percuté des agents en pleine intervention, tuant l'un d'entre eux. Vinci Autoroutes a annoncé porter plainte pour homicide.

De multiples victimes. Ce dimanche, l'autoroute A8 a été le théâtre d'un accident impliquant une «voiture folle» et des agents de Vinci Autoroutes, des gendarmes et une dépanneuse en opération sur le bord des voies.

VINCI Autoroutes est en deuil et déplore le décès d'un patrouilleur, tué dans l'exercice de sa mission.





Dans ce terrible accident, un autre patrouilleur, deux gendarmes et un dépanneur ont été blessés.





La famille de la route est en colère et dans une peine immense.

Dans son communiqué, Vinci Autoroutes a relaté les faits. «Le bilan est tragique, et les circonstances inacceptables (...) Un agent autoroutier d’Escota est décédé, et quatre autres intervenants, parmi lesquels un patrouilleur d’Escota, deux gendarmes et un dépanneur, ont été blessés - dont deux grièvement». La victime était âgée de 54 ans.

«Au vu des images de l’accident, qui attestent d’une vitesse très excessive et d’une conduite dangereuse de la part du conducteur de la voiture folle, VINCI Autoroutes a décidé de porter plainte pour homicide», a déclaré l'entreprise.

Dans un message diffusé sur ses antennes radio 107.7, Vinci a fait part de son «deuil», rappelant que les conditions météorologiques défavorables appelées à une conduite plus prudente que n'avait pas «la voiture folle».

«Nous sommes sans voix, sans mots. C'est la grande famille de la route et de l'autoroute qui est touchée de plein fouet. Notre peine et notre colère sont immenses. Que dire de plus, que faire de plus que toutes nos campagnes de prévention, que tous nos conseils répétés, nos messages incessants à appeler au respect du Code de la route, à la vigilance de tous et la protection de ces professionnels de la route», a poursuivi le message.