Évry : une greffière mise en examen pour avoir révélé des informations sensibles à une suspecte

Une greffière du tribunal d'Évry a été mise en examen pour avoir révélé à une amie que cette dernière et son petit ami étaient sur écoute dans un dossier de stupéfiants, a appris l'AFP ce dimanche auprès d'une source proche du dossier.

Une greffière de 26 ans a été interpellée ce 29 février sur son lieu de travail, le service du juge des libertés et de la détention du tribunal d'Évry. Elle a été mise en examen pour avoir transmis des informations sensibles à une suspecte.

Durant sa garde à vue, elle a reconnu avoir alerté son amie, en couple depuis plusieurs années avec un homme soupçonné d'être un acteur important du trafic de drogues à Évry, selon la source proche du dossier.

Des regrets après les faits

La jeune femme a assuré ne pas avoir été rémunérée, ne pas connaître le compagnon de son amie, et avoir regretté son action aussitôt après les faits, a ajouté la même source.

À l'issue de sa garde à vue, elle a été remise en liberté, convoquée le 28 mars devant le tribunal de Créteil pour être jugée et maintenue dans ses fonctions, ce que son avocat, Me Saïd Harir, «salue». «Nous devons espérer que les prochaines décisions aillent dans le même sens et lui permettent de continuer à exercer», a déclaré l’avocat à l'AFP.

«Les greffiers de France mériteraient d’être protégés et plus sensibilisés aux risques que peuvent impliquer la profession. Ils constituent la pierre angulaire de l'administration judiciaire mais ne sont pas considérés à leur juste valeur et sont sous tension constante», a-t-il ajouté.