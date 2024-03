Toulouse : un mort et des blessés sur le chantier de la future troisième ligne du métro

Une personne est décédée, ce lundi 4 mars, et plusieurs autres ont été blessées à la suite de l’effondrement du tablier d’un pont de la future ligne C du métro toulousain. Une enquête a été ouverte.

Ce lundi 4 mars, un accident sur le chantier de la troisième ligne du métro toulousain, la ligne C, a fait un mort et trois blessés, dont deux très graves, selon des sources concordantes.

Le drame a eu lieu en fin d’après-midi à Labège, à proximité d’un hypermarché de cette commune proche de Toulouse. Dès 17h05, selon le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Garonne, une cinquantaine de sapeurs-pompiers et 20 véhicules étaient sur place pour prendre en charge les victimes et sonder, par précaution, les décombres.

«A priori», c'est la «rupture d'un vérin, entre deux piles du chantier du métro aérien», qui a causé la tragédie, a détaillé dans la soirée le procureur de la République Samuel Vuelta-Simon, qui s'est rendu sur place peu après les faits et dont les services ont ouvert une enquête.

Six personnes travaillaient sur cette section du pont en construction. «Quatre se trouvaient dessus au moment de l'effondrement et ont sauté» d'une hauteur d'environ 10 mètres, a-t-il retracé. L'une d'elles est morte de ses blessures.

Trois autres employés été blessés. Parmi eux, deux se trouvent en urgence absolue et ont été hospitalisés au CHU Purpan de Toulouse, a indiqué le procureur. La troisième personne blessée, en urgence relative, a été prise en charge par une clinique tandis que les deux derniers employés s'en sont sortis indemnes.

À noter que l'accident a eu lieu dans une zone fermée au public, précisait en fin d'après-midi une source au sein du SDIS, excluant donc la présence de passants.