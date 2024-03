Agression antisémite d’un sexagénaire à Paris : le suspect reconnaît avoir porté des coups, affirmant avoir agi «en état de légitime défense»

Un homme a reconnu ce mercredi les coups portés à l'encontre d’un sexagénaire affirmant avoir été victime d'une agression antisémite à la sortie d’une synagogue à Paris, le 1er mars dernier. Il a indiqué avoir agi «en état de légitime défense».

Interpellé ce mercredi 6 mars dans le 20e arrondissement de Paris, un homme a reconnu avoir porté des coups, à un sexagénaire portant une kippa, qui sortait d'une synagogue de la capitale, a-t-on appris de sources proches du dossier. Toutefois, le parquet ne dit pas s'il a reconnu les propos antisémites. Son état de santé n'a pas été jugé comptatible avec le régime de la garde à vue et il a été envoyé dans une infirmerie psychiatrique.

Né en 1992 et connu des services de police et de la justice, il avait été condamné en septembre 2022 pour des faits de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail.

Marco, la victime de 62 ans, a été entendu vendredi 1er mars par la police et a reconnu le suspect sur une planche photo, toujours selon la même source, attestant ne l'avoir jamais vu avant l'agression. Le sexagénaire a eu 6 jours d'ITT après avoir été roué de coups rue des Orteaux en fin d'après midi. Un témoin de la scène a assuré que l'assaillant avait insulté la victime de «sale juif», lui portant «plusieurs coups de poing et de pied», avant que Marco ne chute au sol et ne perde brièvement connaissance.

Son agresseur avait pris la fuite «à pied», ont précisé des sources policières à l’AFP. La victime avait finalement été transportée à l’hôpital.

Sur X, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a tenu à remercier «les policiers pour l’important travail d’enquête qui a permis l’interpellation de l’individu», suspecter d’être responsable d’une «ignoble agression antisémite».