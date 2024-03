Le tueur en série «Le Grêlé» avait participé à l'émission «Tout le monde veut prendre sa place» avec Nagui (vidéo)

Recherché depuis les années 1980, le tueur en série «Le Grêlé» avait participé en 2019 incognito à la célèbre émission de Nagui «Tout le monde veut prendre sa place».

L’histoire est à peine croyable et fait froid dans le dos. Le tueur et violeur en série «Le Grêlé», François Vérove de son vrai nom, avait participé en 2019 à l'émission de France 2 «Tout le monde veut prendre sa place». Alors recherché depuis les années 1980, il était apparu devant les caméras tout sourire avec une barbe qui cachait les cicatrices qui lui ont valu son surnom, et répondant, détendu, aux questions de Nagui.

Il s’était présenté comme un ancien policier et membre de la garde républicaine, et avait évoqué son travail dans le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Le tueur en série avait été éliminé au premier tour de l'émission, selon les images du programme également diffusé sur la RTBF, retrouvées par le journaliste Jean Arca de Marianne. Patricia Tourancheau avait révélé la participation du «Grêlé» au jeu dans son livre sur la traque de ce tueur, soupçonné de cinq crimes commis entre 1986 et 1994, qui fût gendarme de la Garde républicaine à Paris dans les années 1980, puis policier motocycliste.

Pour tous les passionnés du Grêlé, grâce à un scoop de @MarianneleMag et la piste donnée par @Patourancheau on peut voir à quoi il ressemblait en vrai et comment il s'exprimait. La découverte est dingue. pic.twitter.com/uoMaDa9c4x — Decimaitre (@Decimaitre) March 12, 2024

Je révélais l’existence de la vidéo de François Verove au jeu télé de Nagui dans « Le Grêlé » @EditionsPoints⁩ mais c’est Jean Arca qui l’a trouvée pour ⁦@MarianneleMag⁩ bravissimo ! pic.twitter.com/JjHyuYcwVV — Patricia Tourancheau (@Patourancheau) March 12, 2024

François Vérove avait été confondu par une vaste opération de prélèvement génétique en septembre 2021. Quelques jours après sa convocation à la police judiciaire, il s'était donné la mort à 59 ans, laissant derrière lui une lettre d'aveux.