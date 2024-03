Paris : un jeune homme poignardé à mort lors d’une rixe devant une école du 18e arrondissement

Un jeune homme âgé de 19 ans a été poignardé à mort lors d’une rixe dans la journée du mardi 12 mars, devant une école du 18e arrondissement de Paris.

L’auteur présumé interpellé. Devant une école du 18e arrondissement de la capitale, un jeune homme de 18 ans a été poignardé à mort, dans le cadre d’une rixe, a appris CNEWS auprès du parquet.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 18h mardi soir, lorsque la victime a subit une attaque au couteau, à l’angle entre la rue Tchaïkovski et celle de l’Evangile.

«Un jeune homme né en septembre 2005 a été tué par coup de couteau à proximité de la porte de la Chapelle», dans le nord de Paris, a indiqué le parquet à CNEWS.

Une enquête ouverte

«Les faits sont susceptibles d'avoir été commis dans un contexte de bandes rivales», a précisé le parquet.

Quant à la victime, cette dernière vivrait dans le 19e arrondissement, quartier Bollaert, toujours selon la même source. L’auteur présumé de l’attaque serait, quant à lui, âgé de 17 ans et habiterait le 18e arrondissement, d'après France Bleu Paris.

«Un suspect se disant né en 2006 a été interpellé sur place et placé en garde à vue», a ajouté le parquet. Une enquête pour homicide volontaire a ainsi été ouverte par le parquet et confiée au 2e district de la police judiciaire.

Ce soir un jeune a été tué. La police nationale et la justice se sont mobilisées et l’auteur présumé interpellé. Les équipes éducatives et celles de la ville sont sur place. Je présente mes condoléances à la famille de la victime et apporte mon soutien aux habitants du quartier. — Eric Lejoindre (@EricLejoindre) March 12, 2024

«Ce soir un jeune a été tué. La police nationale et la justice se sont mobilisées et l'auteur présumé interpellé. Les équipes éducatives et celles de la ville sont sur place», a écrit sur X le maire du 18e arrondissement parisien, Eric Lejoindre.