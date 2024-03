Dijon : un homme tué par arme blanche, quatre personnes placées en garde à vue

Ce vendredi 15 mars, quatre personnes dont trois mineurs ont été placés en garde à vue après qu'un homme a été agressé à l’arme blanche à Dijon ce matin. Malgré sa prise en charge, la victime est décédée des suites de ses blessures.

Un homme a été agressé à l’arme blanche ce vendredi 15 mars à Dijon (Côte-d'Or). Il a ensuite été pris en charge par les secours. L’homme est décédé des suites de ses blessures, a appris CNEWS de source judiciaire. Depuis, quatre personnes, dont trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue.

Le jeune homme, qui a reçu un nombre non précisé de coups de couteau, était âgé de 19 ans et originaire du quartier dijonnais sensible de Fontaine d'Ouche, a indiqué à Olivier Caracotch, procureur de la République à Dijon.

La victime inconnue des services de police

La victime est inconnue des services de police et de justice, a-t-il précisé, ajoutant que quatre personnes avaient été placées en garde à vue, un majeur et trois mineurs.

«Aucun lien à ce stade avec une autre affaire» n'est fait, a déclaré le procureur, interrogé sur une éventuelle relation avec une attaque à l'arme à feu survenue mercredi dans ce même quartier de Fontaine d'Ouche, où plusieurs points de deal sont connus. Lors de cette attaque, un mineur de 17 ans a été blessé par balles. Le jeune homme a été touché, alors qu'il se trouvait avec un autre jeune de 20 ans, par des tirs en rafale provenant d'une voiture, la piste du règlement de comptes étant envisagée. Les deux jeunes hommes ciblés ont déjà été condamnés pour trafic de stupéfiants.

Cette attaque, perpétrée en pleine journée dans un quartier fréquenté, a entraîné la venue en renfort le soir-même d'une trentaine de policiers de la CRS 83, spécialisée dans les violences urbaines.

La Fourche d'Ouche est un lieu où le phénomène de rixe entre quartiers de l’agglomération dijonnaise est en nette augmentation ces derniers mois, poussant la police municipale et la police nationale à mettre en place une opération baptisée «Place nette», ayant pour objectif de sécuriser un périmètre donné. Les deux enquêtes ont été confiées à la Direction Interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Dijon.