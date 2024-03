Trafics à la prison de Réau : 6 surveillants mis en examen, dont 2 écroués

Soupçonnés d’avoir participé à divers trafics, notamment de stupéfiants, 6 surveillants de la prison de Réau, ont été mis en examen ce vendredi. Deux d'entre eux ont été écroués.

Ils auraient introduit des objets et des substances interdites en détention. Six surveillants de la prison de Réau (Seine-et-Marne) ont été mis en examen ce vendredi pour avoir participé à divers trafics, notamment de stupéfiants. Deux d'entre eux ont été écroués.

Ils sont accusés d'avoir «participé à l'introduction en détention d'objets ou substances interdites notamment des téléphones portables, des bouteilles d'alcool et des produits stupéfiants», a-t-on appris de la même source.

Des trafics depuis octobre 2022

Ces surveillants sont suspectés d'avoir commencé leurs trafics en octobre 2022, a précisé à Jean-Michel Bourlès dans un communiqué. Le parquet a également ajouté qu'une information judiciaire a été ouverte ce jeudi pour trafic de stupéfiants, remise illicite d'objets en détention, blanchiment et corruption et association de malfaiteurs.

L'enquête, confiée au commissariat de Melun-Val de Seine, avait commencé après un signalement des services pénitentiaires.

«La population carcérale est très demandeuse ou incitative, et donc il y a une préoccupation sur le rapport à l'argent et sur la relation entre les personnels et les détenus», confiait récemment à l'AFP un responsable pénitentiaire sous couvert de l'anonymat.