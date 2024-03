«Violeur de Tinder» : Salim Berrada jugé dès ce lundi à Paris pour 17 viols et agressions sexuelles présumés

Surnommé le «violeur de Tinder», Salim Berrada, 38 ans, est jugé dès ce lundi 18 mars devant la cour criminelle départementale de Paris, accusé d'avoir violé ou agressé 17 femmes rencontrées sur Internet. Des faits qu’il conteste.

Accusé d’avoir violé ou agressé sexuellement 17 femmes, Salim Berrada, surnommé le «violeur de Tinder», nie. Âgé de 38 ans, ce photographe est jugé à partir de ce lundi 18 mars devant la cour criminelle départementale de Paris, pour des faits commis en 2015 et 2016.

S’il affirme avoir profité de sa notoriété de photographe pour attirer de jeunes femmes et assouvir son «addiction au sexe», il conteste avoir eu des rapports sexuels non-consentis avec ces femmes, rencontrées sur Internet.

Pourtant, les enquêteurs ont mis en avant un mode opératoire du photographe, et les «grandes similitudes» entre les récits des 17 plaignantes. Salim Berrada avait un «cahier des charges précisément décrit dans plusieurs fichiers Excel», contenant des phrases d’accroche, des compliments et propositions de sollicitations à envoyer à de potentielles modèles, en profitant de sa notoriété sur les réseaux sociaux.

Les plaignantes ont raconté avoir été invitées à son domicile pour une séance de photos, et se voir offrir de l’alcool. Toutes décrivent ensuite une ivresse anormale et rapide, et une perte de force. Les enquêteurs soupçonnent donc le «violeur de Tinder» d’avoir eu recours à la «soumission chimique» pour avoir des rapports sexuels avec ces femmes. Des traces de drogue ou d'antihistaminique ont été retrouvées chez certaines des plaignantes, mais l’intéressé nie.

Une nouvelle série de plaintes

Selon ses avocats, Mes Irina Kratz et Ambroise Vienet-Legué, il existe de nombreux éléments à décharge de leur client. Ils ont également dénoncé des «carences» dans l’information judiciaire, comme l'ont révélé nos confrères de RTL. Il estime que certains éléments à décharge n'ont pas été exploités par le juge d'instruction. L'accusé estime quant à lui que les plaignantes avaient «regretté» a posteriori, ou s'étaient «concertées» entre elles pour l'atteindre.

Salim Berrada a été placé en détention provisoire en 2016, avant d'être relâché sous contrôle judiciaire, en 2019, avec interdiction d'exercer le métier de photographe. Plusieurs plaignantes avaient toutefois signalé à la justice son «activité importante» sur des applications de rencontre, d’où son surnom de «violeur de Tinder». L'affaire a alors éclaté sur les réseaux sociaux, et il a alors été visé par des nouvelles plaintes.

Il a donc une nouvelle fois été mis en examen pour viols et agressions sexuelles, et est retourné en prison en juillet dernier. Cette autre enquête est toujours en cours.