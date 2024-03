Corse : un «corps partiellement calciné» découvert sur une plage de Bastia

Le corps sans vie «partiellement calciné» d'un homme a été retrouvé vendredi 22 mars 2024 en fin d'après-midi à Bastia (Haute-Corse), sur un terrain agricole situé dans le secteur de l'Arinella.

Une nouvelle tragédie a touché l'île de Beauté. Un «corps partiellement calciné» a été découvert vendredi 22 mars en début de soirée sur une plage de Bastia (Haute-Corse), a appris l'AFP auprès du procureur de Bastia, Jean-Philippe Navarre, qui a ouvert une enquête pour «homicide volontaire». Cette macabre découverte a eu lieu sur la plage de l’Arinella, la plus grande plage de Bastia, a-t-il précisé.

«À ce stade, les causes du décès sont encore indéterminées et sont dans l’attente des constatations sur place et médico-légales», a expliqué le procureur de la République de Bastia, qui a confié l’enquête à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Haute-Corse.

Selon les informations fournies par Corse-Matin, un particulier aurait donné l'alerte en prévenant les sapeurs-pompiers sur les coups de 19h. Arrivés sur place, les secours ont découvert le corps en combustion. Les circonstances du décès demeurent inconnues. «la partie haute du corps est la plus dégradée et son identification risque de prendre plusieurs jours», selon le quotidien corse.