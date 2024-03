Etats-Unis : un passager d’American Airlines contraint de quitter l’avion après des insultes antisémites à l’encontre d’une hôtesse de l’air (vidéo)

Un passager d’American Airlines a été contraint par la force, de quitter l’avion dans lequel il se trouvait à l'aéroport de Tempa (Floride), après avoir proféré des insultes à caractère antisémites, à l’encontre d’une hôtesse de l’air.

Une scène chaotique. Après avoir proféré des insultes antisémites à l’encontre d’une hôtesse de l’air de la compagnie américaine American Airlines, un passager a été maîtrisé par d’autres personnes à bord et chassé de l’appareil.

En effet, d’après le New York Post ce vendredi, lors d’un vol à destination de Philadelphie aux Etats-Unis depuis l’aéroport de Tempa (Floride) mardi 19 mars, une vive altercation a éclaté entre plusieurs passagers. En cause : un homme a insulté une agent de bord de «kike», soit l’équivalent de l’insulte antisémite «youpin».

NEW: American Airlines passenger gets put in a headlock and escorted off plane after yelling an anti-Semitic slur and blaming white people for his problems.





The man was accused of hitting someone and got angry, triggering him to launch anti-Semitic slurs.





"I'll see about it… pic.twitter.com/WLHuqeOV91

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 21, 2024