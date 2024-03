«Je suis dévastée» : une jeune femme perd son époux, tombé par-dessus bord d’un bateau de croisière

Parti en vacances avec sa mère en croisière sur la mer du Nord, Liam Jones, 23 ans, est porté disparu et présumé mort après être passé par-dessus bord. Sa jeune épouse n’est pas optimiste sur le sort de son mari.

Le cadeau qui vire au drame. Liam Jones, jeune homme de 23 ans, a offert une croisière sur la mer du Nord à sa mère pour son anniversaire. Au départ de Southampton au sud de l’Angleterre, le circuit était prévu pour un parcours de huit jours et sept nuits avec de nombreux arrêts par le Havre, Hambourg (Allemagne), Rotterdam (Pays-Bas) ou encore Zeebrugge (Belgique).

Malheureusement, la croisière n’a pas été de tout repos pour l’Écossais. Sa femme, Sophia McPhee a déclaré qu’il lui avait envoyé un message pour lui faire part de son mal de mer quelques heures après le départ. Le lendemain, le 16 mars, Liam Jones est passé par-dessus bord alors que le bateau était en marche.

La dernière personne a avoir vu Liam Jones est sa sœur, elle aussi présente sur le MSC Euribia. Après avoir signalé la disparition de son frère aux membres de l’équipage, elle a eu accès aux vidéos de surveillance et à pu constater que Liam Jones est passé par-dessus bord.

L’enquête est toujours en cours

Dès le retour du bateau à Southampton, les autorités britanniques ont pu accéder au paquebot. Ni l’enquête, ni les proches ne peuvent affirmer à ce jour si cet incident est accidentel ou non. Malheureusement, tout porte à croire que le jeune homme n'a pas survécu au milieu de la mer.

«La police de Southampton est montée à bord du navire aujourd’hui et a enquêté au nom du coroner (enquêteur au nom de la Couronne). Nous sommes profondément attristés par cette nouvelle et nos pensées vont à la famille dans ces moments très difficiles», s'est exprimé le porte-parole de MSC Croisières.

La femme de Liam Jones a déclaré aux médias être toujours sans nouvelles de l'enquête. «Depuis, je n’ai eu aucun contact avec qui que ce soit. J’essaie d’entrer en contact avec MSC depuis lundi, mais c’est un casse-tête. Ils ne me répondent pas», a-t-elle déclaré au Daily Record. Elle ajoute : «Je me sens tellement perdue. Il est juste… parti. Je ne le reverrai plus jamais. J’ai tellement de questions et je n’obtiendrai aucune réponse sur ce qui s’est passé».