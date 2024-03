Montélimar : un homme recherché après avoir été aperçu armé dans un centre hospitalier

Ce jeudi 28 mars, un homme armé d’un couteau aurait été aperçu à l’intérieur de l’hôpital de Montélimar, dans la Drôme. Une intervention policière a par la suite été lancée. L’individu n’a pas été retrouvé.

Un homme armé d’un couteau aurait été aperçu, ce jeudi 28 mars vers 15h, au centre hospitalier de Montélimar, dans la Drôme. À la suite du signalement, d’importants effectifs de la police nationale du département et de la police municipale ont été déployés.

Sur les réseaux sociaux, le Préfet de la Drôme a estimé qu’il n’y avait «pas de danger pour les patients qui peuvent rester hospitalisés». L’accès à l’hôpital a été interdit et la préfecture a demandé à la population d’«éviter le quartier Beausseret et la route de Sauzet».

#sécurité | Un individu armé aurait été aperçu au centre hospitalier de Ville de Montélimar vers 15H.



Pas de danger pour les patients qui peuvent rester hospitalisés



D'importants effectifs de la Police nationale de la Drôme et de la police municipale sont sur place. Le… pic.twitter.com/eYfyhgw7yh — Préfet de la Drôme (@Prefet26) March 28, 2024

Selon nos confrères de France bleu, citant des témoignages, l’individu recherché porterait un sweat à capuche et une casquette. L’hôpital a été bouclé pendant plus de deux heures. Toujours d’après nos confrères, les chambres et différents locaux ont été fouillés.

Finalement, l’homme n’a pas été retrouvé et l’intervention a pris fin aux alentours de 17h30. En revanche, comme l’indique le Préfet de la Drôme, la surveillance policière dans les environs du centre hospitalier de Montélimar a été maintenue.