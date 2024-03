Trafic de tabac : plus de 27 tonnes de contrebande saisies

En parallèle de l’opération «place nette XXL» lancée dans le cadre de la lutte contre la drogue, une autre vise à mettre fin au trafic de tabac de plus en plus présent en France. Ainsi, en l’espace d’une semaine, «Colbert II» a permis la saisie de 27 tonnes de contrebande.

Un bilan fructueux. Plus de 27 tonnes de tabac ont été saisies lors d'une opération dans toute la France baptisée «Colbert II», a annoncé ce vendredi la direction générale des douanes. Le trafic de tabac prend de plus en plus d’ampleur notamment en raison de l’augmentation des prix.

«Du 20 au 27 mars, plus de 27 tonnes de tabac ont été saisies par 10.100 agents de l'État, soit trois fois plus qu'à l'occasion de la première opération Colbert qui s'était déroulée en juin 2023», a détaillé la direction générale des douanes dans un communiqué.

Sur Sud Radio, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Thomas Cazenave, a précisé que ces saisis représentaient «l'équivalent de 20 millions d'euros de recettes pour l'État » et a appelé à poursuivre cette lutte «acharnée».

Un record de saisie à Aix-en-Provence

Ce sont les douaniers d'Aix-en-Provence qui ont réalisé la plus importante saisie avec 10,4 tonnes de cigarettes. Au total, «Colbert II» a donné lieu à 108 interpellations et l'ouverture de 52 dossiers de demandes de fermetures administratives.

L'opération, élaborée dans le cadre du groupe opérationnel national antifraude (Gonaf), s'inscrit dans le plan national de lutte contre les trafics de tabac 2023-2025. Les services douaniers ont saisi 521 tonnes de tabac l'an dernier, après le record de 2022 avec 649 tonnes.

Depuis décembre 2021, les autorités ont démantelé cinq usines clandestines de fabrication de cigarettes en France, véritable machine à cash des organisations criminelles souvent spécialisées dans le trafic de stupéfiants et qui cherchent à se diversifier.