Yvelines : un professeur de CE1 suspendu après des soupçons d'attouchements sur élève

Un professeur de l'école élémentaire Jules-Vallès, à Plaisir (Yvelines), âgé d'une trentaine d'années, est soupçonné d'attouchements sur des élèves. Une enquête de police est en cours.

Des actes graves. Selon le parquet de Versailles, un professeur de l’école élémentaire Jules-Vallès, à Plaisir (Yvelines), serait soupçonné d'attouchements sur élève. Ce dernier, âgé d'une trentaine d'années et enseignant d'une classe de CE1, a été suspendu mardi 26 mars. Un signalement a été adressé au procureur de la République, a précisé le rectorat, et une enquête de police est en cours. Des membres de l’Éducation nationale et une psychologue étaient sur place ce vendredi pour répondre aux questions des familles.

«Le recteur de l’académie de Versailles ainsi que la Dasen (directeur académique des services de l’Éducation nationale, NDLR) des Yvelines resteront extrêmement vigilants quant au suivi et à l’accompagnement qui sera mis en place», a indiqué le rectorat.

«Mains dans la culotte»

Le professeur, qui n'a pour l'heure pas été placé en garde à vue, a lui-même été agressé par un parent d'élève, a indiqué le parquet. Les faits supposés ont été signalés par une élève de CE2, que l'enseignant aurait notamment touchée au niveau de la poitrine.

Quatre autres élèves de CE1 ont également dit avoir été victimes d’attouchements, a précisé un parent d'élève. «Il les mettait sur ses genoux et faisait des guilis», a indiqué un parent d'élève, qui a précisé que plusieurs enfants avaient relaté de «fausses claques sur les fesses, sur les joues» et même des «mains dans la culotte».

Le professeur aurait déjà été averti au mois de janvier en raison d'une trop grande proximité avec ses élèves, a affirmé cette même source, qui s'est étonnée de l'inaction de la direction de l'établissement. Une délégation de parents d'élèves devait se rendre devant l'établissement ce vendredi à 16h30 à la sortie des classes. Trois d'entre eux ont déclaré qu'ils allaient déposer plainte, samedi 30 mars, à la brigade des mineurs de Versailles.