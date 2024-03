Finistère : une rave-party non autorisée rassemble plus de 6.000 personnes

Malgré un arrêté d'interdiction de la préfecture du Finistère, plus de 6.000 personnes se sont rassemblées ce samedi matin à l'occasion d'une rave-party sur l'aéroport de Quimper.

Un important flux de «teufeurs». Plusieurs véhicules ont afflué ce samedi 30 mars au petit matin sur la plate-forme aéroportuaire de Quimper, situé à Pluguffan, dont l'activité commerciale est interrompue depuis novembre dernier. Il s'agit d'un rassemblement festif à caractère musical de type rave party non déclaré et non autorisé.

«A cette heure, le rassemblement sur l’aéroport de Pluguffan est estimé à plus de 6.000 personnes (plus de 2.000 véhicules)», a déclaré la préfecture, dans un communiqué diffusé à 9h30. En outre, dans la nuit de vendredi à samedi, «plusieurs véhicules ont été contrôlés dans le secteur de Châteaulin (Finistère) permettant la saisie de 65 m³ de matériel type sound system ainsi que plusieurs véhicules et un groupe électrogène de grande capacité», a-t-elle précisé.

Mercredi, le préfet du Finistère avait pris un arrêté d’interdiction des rassemblements festifs à caractère musical non déclarés durant le week-end de Pâques, faisant état «d’informations» sur une éventuelle «rave-party ou tecknival» organisées «entre le 29 mars et le 2 avril 2024». Un équipage de pompiers et une trentaine de gendarmes ont ainsi été déployés sur le site.

La préfecture du Finistère a par ailleurs tenu à rappeler que la participation à cette rave-party «constitue une infraction susceptible de sanctions» et «toute personne qui rejoindrait le rassemblement se placerait en situation d'illégalité».