Affaire Pierre Palmade : «Jamais je ne pourrai pardonner», témoigne une des victimes de l’accident

Plus d’un an après les faits, l’une des victimes de l’accident provoqué par Pierre Palmade le 10 février 2023 a témoigné pour une chaîne de télévision belge. L’homme a affirmé qu’il ne «pardonnera jamais» le comédien qui a rendu sa vie «catastrophique».

Un témoignage poignant. Après avoir passé plus de cinq mois en convalescence à l’hôpital, dont plusieurs jours de coma, et subi sept opérations, l’un des passagers de la voiture percutée par Pierre Palmade le 10 février dernier, est revenu sur l’accident et sur sa nouvelle vie depuis les faits, pour la chaîne belge RTL.

«Avant, j’avais une belle vie. Maintenant elle est catastrophique. Quand je l’ai vu s’amuser en discothèque, j’ai pensé à tout ce qu’il a fait subir à Mila, à mon enfant et à moi. Jamais je ne pourrai pardonner à Pierre Palmade. C’est peut-être un grand comédien français, mais pour moi il n’a aucune valeur», a témoigné Yuksel Yakut, pour RTL.

Pour rappel, le 10 février 2023, à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne, Pierre Palmade avait percuté un autre véhicule alors qu'il conduisait sous l'influence de plusieurs substances. Dans la voiture d'en face se trouvaient Yuksel Yakut, 38 ans, son fils Devrim, 6 ans, et sa belle-sœur enceinte Mila, 27 ans. Cette dernière a finalement perdu l’enfant qu’elle portait lors de la collision. Yuksel Yakut est quant à lui resté cinq mois en convalescence à l’hôpital et a payé l’accident au prix fort : plusieurs jours de coma, près de cinquante vis dans le corps, et déjà sept opérations.

Un procès en 2024

À la suite de l'accident, Pierre Palmade avait d’abord été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants en état de récidive. Mais à l’issue de l’enquête, qui s’est achevée le 13 novembre 2023, soit neuf mois seulement après son ouverture, un rapport remis à la juge d’instruction de Melun a conclu «à la mort in utero du bébé porté par la victime de l’accident» alors qu’elle était à son septième mois de grossesse.

Depuis la collision, Pierre Palmade avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 14 mars 2023 après sa mise en examen pour «homicide et blessures involontaires» avec «interdiction de quitter l’établissement hospitalier où il se trouve». Il avait été un temps placé en détention provisoire mais sans être physiquement entré en prison puisqu’il avait été victime d’un AVC deux semaines après l’accident et avait été hospitalisé.

Au mois de juin 2023, le contrôle judiciaire du comédien a été allégé et il a été contraint de suivre une thérapie à Bordeaux pour lutter contre ses addictions. Mais depuis, Pierre Palmade a défrayé la chronique en étant aperçu en train de s’amuser dans une boîte de nuit. «Il n’a aucune honte en détruisant la vie de mon oncle en partant s’amuser dans une boîte de nuit», s’est pour sa part indigné Omer, le cousin d'une des victimes.

Un an après les faits, le comédien n’a toujours pas été jugé. Néanmoins, lundi 12 février, CNEWS a appris auprès du parquet de Melun que l’audience de Pierre Palmade «se tiendrait avec certitude dans le courant de l’année» 2024. «La date n’est pas encore fixée», a ajouté le parquet.