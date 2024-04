Grenoble : ce que l’on sait de «l'homme à la trottinette», mis en examen pour viols

Après plusieurs semaines d’enquête, les autorités ont interpellé un individu qui pourrait être «l’homme à la trottinette». Ce dimanche, il a été mis en examen pour viols.

Selon un communiqué du procureur de Grenoble, un suspect potentiellement impliqué dans la série d’agressions sexuelles dans l’agglomération iséroise a été interpellé ce vendredi 5 avril.

Ce dimanche 7 avril, l'homme «a été mis en examen pour deux viols, une tentative de viol, une tentative d'agression sexuelle, deux violences aggravées et une tentative d'extorsion aggravée», a indiqué son avocat Maître Arnaud Lévy Soussan.

Depuis de nombreuses semaines, les policiers de Grenoble se penchent sur sept faits de violences avec arme, deux viols, une tentative de viol, une agression sexuelle, une tentative d’extorsion et des violences survenus entre le 8 février et le 16 mars derniers dans cette métropole de l’Isère. Dans leur viseur, un «homme à la trottinette», âgé de 20 ans selon un signalement. Celui-ci est en effet soupçonné d’être l’auteur des faits.

Pour le magistrat Éric Vaillant, ces derniers se sont déroulés dans différents quartiers de la ville et de sa périphérie, dont Saint-Martin-d’Hères et Saint-Martin-le-Vinoux, «au préjudice de jeunes femmes âgées de 20 à 27 ans». Les viols et agressions sexuelles avaient principalement lieu la nuit alors que les victimes rentraient de soirée ou du travail.

Toujours d'après le signalement, l'agresseur serait de type européen, sans accent. Il mesure environ 1m 70 et est de corpulence normale voire légèrement replète. Il a les yeux marron, un teint pâle et des cheveux plutôt roux. «L’agresseur, seul, vêtu de noir, monté sur une trottinette noire, repère ses victimes et les suit avant de les agresser», a expliqué le parquet de Grenoble.

L’important et patient travail des nombreux policiers mobilisés dans la recherche du violeur à la trottinette a payé. Un suspect a été interpellé hier après-midi et un résultat ADN permet de le confondre sur 1 viol. L’enquête se poursuit sur les autres faits https://t.co/rTB2J5ag5v — Eric VAILLANT procureur de Grenoble (@egajvpr) April 6, 2024

D'importants moyens mobilisés pour retrouver le suspect

Sur les réseaux sociaux, des messages de prévention ont été diffusés sur Instagram, donnant des descriptions de cet individu, décrit comme violent. Les publications appelaient à la prudence des jeunes femmes qui se trouveraient à Grenoble le soir.

Selon le Dauphiné Libéré, dont les informations ont été confirmées par les autorités, une huitième jeune femme agressée dans la nuit du 16 au 17 décembre 2023, a déposé plainte le 4 avril dernier.

«L'important et patient travail des nombreux policiers mobilisés dans la recherche du violeur a payé», s’est félicité le procureur ajoutant qu’«un seul viol peut être imputé de façon sûre au suspect grâce à l'ADN. À ce stade l'enquête se poursuit sur les autres faits».

Le suspect sera déféré ce dimanche après-midi au palais de justice devant la juge d’instruction, a annoncé Eric Vaillant. Une conférence de presse sur le sujet se tiendra ce lundi 8 avril à 9h30.