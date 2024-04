Morbihan : expulsé d’un bar, un homme fonce en voiture sur la devanture de l'établissement (vidéo)

Vendredi, un individu a foncé avec sa voiture sur un bar-restaurant, à Étel, dans le Morbihan, après en avoir été refoulé. Il doit être jugé en comparution immédiate ce lundi.

Arrivé ivre au restaurant Le Chat qui Pêche, à Étel, dans le Morbihan, l’individu n’a pas apprécié de se faire refouler, et a voulu se venger. Vendredi soir, le patron de ce bar-restaurant de la petite ville de Bretagne a expulsé un homme âgé de 58 ans de son établissement, qui était ivre.

Ce dernier, n’appréciant pas d’être ainsi mis dehors, a pris sa voiture et a délibérément foncé dans la devanture du restaurant, situé face au port, où se trouve une véranda où plusieurs clients étaient attablés, a indiqué le parquet de Lorient à CNEWS, confirmant une information de Ouest France.

Une vidéo de l’incident a été filmée par un témoin et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit une fourgonnette blanche foncer dans le restaurant, avant de faire marche arrière et de prendre la fuite, en fonçant sur un passant au passage.

Jugé lundi pour violences volontaires

«Sept des personnes qui se trouvaient dans l’établissement étaient blessées», a précisé le parquet dans un communiqué. Trois des victimes ont subi des incapacités totales de travail (ITT) de six jours et trois jours.

Le suspect a été interpellé par les gendarmes peu après les faits, qui ont constaté son état d'alcoolémie. Il a été placé en garde à vue, avant d'être déféré devant le parquet de Lorient.

Il sera jugé en comparution immédiate lundi au tribunal correctionnel de Lorient, à partir de 14h. Il devra notamment répondre des délits de «violences volontaires avec incapacité n’excédant pas huit jours, aggravées ; violences volontaires sans incapacité, aggravées ; dégradations graves ; conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique», a précisé le parquet. Il avait par ailleurs un antécédent judiciaire routier, datant de 2002.