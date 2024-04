Besançon : deux femmes brandissent des pancartes anti-migrants, une plainte déposée pour incitation à la haine raciale

Ce dimanche, deux femmes du collectif Némésis ont brandi des pancartes associant migrants et violeurs durant le carnaval de Besançon (Doubs). La maire EELV a déposé plainte pour incitation à la haine raciale.

Une action polémique de la part du collectif Némésis. Ce dimanche, durant le carnaval de Besançon (Doubs), deux femmes d'une vingtaine d'années ont brandi des pancartes anti-migrants.

Alors que 20.000 personnes étaient rassemblées pour assister aux festivités, les jeunes femmes ont emprunté le parcours du défilé, où l'on pouvait lire «violeurs étrangers dehors» ou «libérez-nous de l'immigration». Selon le journal l'Est Républicain, elles sont passées devant la tribune officielle où étaient assis les élus.

«On ne peut accepter que les étrangers servent de boucs émissaires à toutes les crises que nous traversons. Je me battrai toute ma vie contre ce genre de dérives», a déclaré la maire EELV de Besançon, Anne Vignot, pendant une conférence de presse. La veille, elle avait annoncé sur son compte X son intention de porter plainte pour incitation à la haine raciale. «On relève les messages et on déposera plainte», a-t-elle ajouté.

Sur son compte Facebook, le collectif Némésis a justifié son action et a critiqué Anne Vignot. «La maire (...) annonce déposer plainte aujourd'hui contre notre association. Simplement parce que nous lui avons rappelé qu’en 2023, 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF avaient été appliquées. Simplement parce que nous voulons que la loi soit appliquée», est-il écrit.

Étienne Manteaux, procureur de la République de Besançon, a «demandé qu'une procédure soit diligentée pour provocation à la haine raciale à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine». Pour ces faits, les jeunes militantes risquent un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.