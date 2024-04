Châtenay-Malabry : deux enquêtes lancées après des soupçons d’agressions sexuelles sur mineurs dans un centre de loisirs

Des faits d’agressions sexuelles ont été dénoncés par deux familles dont les enfants sont inscrits au centre de loisirs Jules Verne, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Le parquet a ouvert deux enquêtes.

Deux familles ont récemment déposé plainte contre le centre de loisirs Jules Verne de à Châtenay-Malabry, où ont été accueillis leurs enfants. Les parents ont dénoncé des faits d’agressions sexuelles sur mineurs, a appris CNEWS auprès du préfet des Hauts-de-Seine, Laurent Hottiaux.

Les faits se seraient produits au sein de la structure d’accueil. En réaction, le parquet de Nanterre a indiqué avoir ouvert deux enquêtes distinctes, confiées à la brigade territoriale de protection de la famille de la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine.

En complément, le préfet a demandé aux services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, de procéder à «un contrôle de la structure au titre des accueils collectifs de mineurs».

«Suspension administrative conservatoire»

De cette manière, les organisations pourront procéder à un «contrôle réglementaire et à une évaluation des conditions d’accueil», a précisé Laurent Hottiaux, qui souhaite ainsi s’assurer de la qualité éducative et de la sécurité morale et physique des enfants.

Ainsi, les services de police sont «pleinement mobilisés», afin d’agir au mieux sur les faits portés à la connaissance de la justice. La commune de Châtenay-Malabry a pris, quant à elle, une mesure de «suspension administrative conservatoire».

Le préfet des Hauts-de-Seine a également assuré la «mobilisation totale» des services de l’État, tout en apportant son soutien aux familles et à leurs proches.