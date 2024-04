Disparition inquiétante de Lorenzo, 16 ans, dans les Landes : ce que l’on sait

La gendarmerie des Landes a lancé ce lundi un appel à témoins afin de retrouver Lorenzo, 16 ans. Il a été vu pour la dernière fois dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 2h du matin.

La gendarmerie des Landes a lancé ce lundi matin un appel à témoins concernant la disparition d’un adolescent de 16 ans prénommé Lorenzo. Le jeune homme a en effet disparu dans la nuit de dimanche à lundi vers 2h du matin à Magescq (Landes).

Selon les gendarmes, le jeune homme mesure 1m75. Il est de corpulence fine et a des cheveux châtains clairs et courts. Au moment de sa disparition, Lorenzo était vêtu «d’un haut noir et d’un bas de jogging noir».

La gendarmerie invite chaque personne ayant des informations permettant de localiser le jeune homme à contacter immédiatement la brigade de gendarmerie de Soustons au 05.58.41.44.48 ou à composer le 17. Les militaires conseillent également de «ne pas intervenir» par soi-même.