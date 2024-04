États-Unis : une femme de 23 ans arrêtée après s'être fait passer pour une ado de 14 ans afin d'agresser sexuellement de jeunes garçons

Une jeune femme de 23 ans a été arrêtée en Floride aux Etats-Unis pour crimes sexuels, après s’être fait passer pour une adolescente de 14 ans dans le but d’agresser sexuellement de jeunes garçons.

Elle se faisait passer pour une mineure afin d'assouvir ses pulsions. Alyssa Ann Zinger, une jeune femme de 23 ans, a été arrêtée pour la seconde fois jeudi dernier en Floride aux Etats-Unis, pour des crimes sexuels commis à l’encontre d’adolescents, d’après le New York Times.

ARRESTED AGAIN: Tampa police say they've identified four additional victims of a woman who allegedly posed as a teenager online and molested a middle schooler. STORY: https://t.co/0uu56LVf48 pic.twitter.com/cbLs2XGrrz — WFLA NEWS (@WFLA) April 5, 2024

Elle avait été arrêtée en novembre dernier, accusée de «30 actes sexuels avec au moins un collégien âgé de 12 à 15 ans» et d’avoir envoyé des «vidéos explicites à plusieurs autres élèves», selon un rapport communiqué par le média américain.

Alyssa Ann Zinger se faisait passer pour une jeune fille de 14 ans, approchant des adolescents via les réseaux sociaux, notamment Snapchat.

Elle était surveillée depuis un an

Jeudi 4 avril, les autorités ont ajouté de nouveaux chefs d’inculpation à la suspecte, deux pour attouchements sur des victimes âgées de 12 à 15 ans, deux autres pour coups et blessures, un pour possession de pornographie enfantine, transmission à l'intérieur de l'État de pornographie enfantine au moyen d'un appareil électronique et cyberharcèlement sexuel.

La première victime a déclaré à la police qu’ils avaient eu des rapports sexuels à plusieurs reprises et qu’Alyssa Ann Zinger lui avait envoyé des photos et des vidéos explicites, tandis qu'une autre a déclaré qu'elle avait envoyé une vidéo à plusieurs enfants via Snapchat décrivant des rapports sexuels, selon les documents d'arrestation. A noter que la police surveillait la jeune femme depuis environ un an, a rapporté le New York Times.