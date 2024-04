Italie : une explosion dans une centrale hydroélectrique fait au moins cinq morts, selon un dernier bilan

Une centrale hydroélectrique située dans le centre de l’Italie a explosé ce mardi, provoquant la mort de cinq individus, selon un dernier bilan. Deux personnes disparues sont également recherchées par les autorités.

Une explosion, survenue mardi dernier, dans une centrale hydroélectrique de la commune de Bargi, dans la région d'Emilie-Romagne, en Italie, a fait cinq morts, selon un nouveau décompte des pompiers ce jeudi 11 avril. Deux personnes sont également portées disparues.

Deux corps ont été retrouvés dans les étages souterrains de la centrale de Bargi, qui se trouve sur les rives de la retenue d'eau artificielle de Suviana dans la petite commune de Camugnano, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bologne. Une centaine de pompiers, dont douze plongeurs, sont toujours présents sur place pour poursuivre les recherches, ont précisé les pompiers.

Le groupe italien Enel Green Power, une filiale spécialisée dans les énergies renouvelables d’Enel, avait expliqué dans un communiqué relayé par les médias locaux italiens qu’un «incendie s’est déclaré et a touché un transformateur de la centrale hydroélectrique». La filiale avait précisé que «toutes les mesures de sécurité» avaient rapidement été activées afin de permettre «une évacuation correcte du personnel» qui était sur place.

Les locaux de la centrale inaccessibles

Le barrage n’a pas été endommagé par l’explosion, avait assuré un porte-parole d’Enel, précisant que la production d’énergie avait été interrompue, sans que cela n’impacte «l’approvisionnement en électricité aux niveaux local et national».

«Il semble qu'il y ait eu un effondrement de la dalle du plancher et les secours sont difficiles car beaucoup d'eau a pénétré à l'intérieur du huitième étage du sous-sol», a déclaré Marco Masinara, maire de la commune de Camugnano.

Des propos nuancés par Calogero Turturici, le responsable des pompiers de Bologne. Selon lui, il n’est pas encore possible de déterminer les causes de l’accident dans l’immédiat, a-t-il précisé à une télévision locale. Les locaux où l’explosion a eu lieu sont partiellement inondés et remplis de fumée, donc inaccessibles à l’heure actuelle, a-t-il ajouté.