«Je suis en état de choc» : une passagère violemment agressée dans un Flixbus

Alors qu’elle se rendait à Bordeaux en Flixbus, une quinquagénaire a été violemment agressée par un homme russe en situation irrégulière. Elle souffre aujourd’hui d’une double fracture et reste profondément traumatisée par les évènements.

Son agression repasse en boucle dans sa tête, «je suis en état de choc, je ne fais que pleurer». Passagère d’un Flixbus, partie de Florence en Italie, à destination de Bordeaux, Christiane a été violemment agressée par un homme au cours de son trajet, a rapporté Actu Toulouse.

Les faits remontent au mardi 9 avril. Alors que les voyageurs ont embarqué à destination de Bordeaux, ils ont été vivement dérangés par un homme particulièrement virulent, «il empêchait tout le monde de se reposer», a rapporté la quinquagénaire.

Après avoir alerté une première fois les deux chauffeurs italiens, quant au comportement anormal de l’individu, ces derniers n'ont pas réagi. C’est une fois arrivés à Toulouse, le lendemain vers 8h45, que la situation a dégénéré. «La porte était ouverte pour descendre, mais l’homme frappait partout dans le bus à grands coups de pieds», a-t-elle expliqué en ajoutant que «tout le monde était terrifié et prostré».

Déplorant à nouveau un manque d’action de la part des chauffeurs, Christiane s’est tournée vers un agent de sécurité, aperçu à l’extérieur du bus, afin de demander de l’aide. Mais c’est au moment de remonter dans le bus que le passager l’a attaqué.

L’individu placé en garde à vue

«Il m’a jetée à l’extérieur du bus […] j’ai cru que j’allais mourir et ne plus jamais revoir mes enfants», a-t-elle raconté, «je suis tombée et j’ai hurlé de douleur». L’individu s’est alors enfui, en se jetant dans le canal du midi, mais a rapidement été repêché par les plongeurs du SDIS 31.

Selon les policiers, il s’agirait d’un ressortissant russe de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire. Il a finalement été placé en garde à vue prolongée pour violence aggravée. En effet, la victime souffre aujourd’hui d’une double fracture tibia-péroné et devra subir plusieurs semaines de rééducation.

Celle-ci a, par ailleurs, porté plainte contre son agresseur, mais envisage également de le faire contre les deux chauffeurs du Flixbus, pour non-assistance à personne en danger. «Les chauffeurs ne sont même pas venus me voir pour me porter assistance ou s’excuser…» a-t-elle déploré.