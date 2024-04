Bouches-du-Rhône : quatre personnes jugées ce vendredi pour une fraude massive au code de la route

Quatre personnes sont jugées ce vendredi dans les Bouches-du-Rhône pour avoir organisé une fraude «d'ampleur nationale» au code la route.

Interpellées en mars dernier lors d'un large coup de filet, quatre personnes doivent être jugées ce vendredi dans le cadre du démantèlement d'un réseau de fraude massive au code de la route dans les Bouches-du-Rhône. L'escroquerie, «d'ampleur nationale», aurait bénéficié à plus de 1.000 candidats.

D'après le parquet d'Aix-en-Provence, un total de 19 personnes ont été arrêtées le 18 mars mais les quatre individus jugés ce vendredi sont soupçonnés d'être les organisateurs de cette fraude. Ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et corruption. Le procureur, Jean-Luc Blachon, a précisé que deux d'entre eux sont en détention provisoire depuis leur arrestation, dans l'attente de ce jugement.

Le parquet d'Aix-en-Provence avait eu vent d'une fraude d'ampleur impliquant les gérants d'un centre d'examen et d'une auto-école des Bouches-du-Rhône au mois de juin 2023. Mobilisés, les gendarmes avaient alors découvert tout un système qui aurait «potentiellement bénéficié à plus de 1.000 candidats ayant payé entre 150 et 1.000 euros pour obtenir l'examen du code de la route sans avoir à se présenter aux épreuves».

L'escroquerie aurait rapporté des centaines de milliers d'euros et a conduit les enquêteurs à saisir des biens immobiliers, des voitures et des fonds sur des comptes bancaires.

Dans cette affaire, celles et ceux qui ont obtenu leur code indûment feront également l'objet d'une poursuite ou d'un signalement et se verront retirer leur permis de conduire.