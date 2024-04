Dino Scala, le «violeur de la Sambre», visé par de nouvelles accusations

Deux nouveaux signalements pourraient être joints à l’information judiciaire en cours concernant le «violeur de la Sambre» d'après le parquet de Valenciennes. L'homme de 63 ans est déjà condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour 54 viols et agressions sexuelles.

Un nouveau rebondissement dans l’affaire du «violeur de la Sambre». Le parquet de Valenciennes a annoncé ce vendredi que deux nouveaux signalements étaient actuellement étudiés par la justice. Ils pourront éventuellement être joints à l’information judiciaire en cours concernant le «violeur de la Sambre», Dino Scala, déjà condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour 54 viols et agressions sexuelles.

un possible troisième signalement

Les faits remontent à 1987. Lors du premier signalement, une femme a assuré à la police judiciaire avoir été victime d’une agression sexuelle à Aulnoye-Aymeries, dans le Nord, en 1987. Selon la procureure de Valenciennes, Christelle Dumont, la victime aurait fait «un éventuel rapprochement avec Dino Scala» après avoir vu un reportage dans «Sept à huit» sur TF1 et de la série «Sambre» sur France 2.

Par ailleurs, la procureure précise qu’un second signalement, «rapporté très récemment par un avocat», a été fait par une autre femme. Cette dernière affirme «avoir été agressée par un homme au début de l’année 1987», toujours dans la même commune. Selon son récit, cette femme a été surprise vers 7h «par un homme, qui l’avait contrainte, mais ne serait pas passé à l’acte, dès lors qu’elle avait pu prendre la fuite».

Christelle Dumont précise que ces deux signalements doivent être étudiés avant «une éventuelle jonction à l’information judiciaire». En revanche, l'avocate de Dino Scala, Me Margaux Mathieu, contactée par l’AFP, a précisé ne pas avoir connaissance de ces deux nouveaux signalements. Par ailleurs, RTL, la radio qui a révélé l’existence de ces nouvelles accusations, évoque un troisième signalement. Cependant, celui-ci n’est pas confirmé par le parquet.

Entraîneur d’un club de foot

Mais qui est le «violeur de la Sambre» ? Pour une série de 54 viols, tentatives de viols et agressions ou tentatives d'agressions sexuelles, Dino Scala a été condamné en juillet 2022 à vingt ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers. Alors qu’il est poursuivi pour un total de 56 faits, l’homme de 63 ans avait reconnu 40 accusations mais en avait contesté 16.

Dino Scala aurait agi près de son domicile, autour de la rivière Sambre, en France mais aussi en Belgique, entre 1988 et 2018. Malgré sa situation, un ouvrier bien inséré, marié, père de famille et entraîneur d’un club de football, un expert psychiatre a relevé une personnalité caractérisée par un «abîme» entre face sociale et face cachée. Il avait lors de l'audience laconiquement présenté ses «excuses aux victimes».

Dino Scala a d'abord fait appel de sa condamnation, avant d'y renoncer en octobre. Il est toujours visé par une information judiciaire ouverte en mars par le parquet de Valenciennes, pour une autre série de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles perpétrés entre 1988 et 2009. Une mini-série consacrée à ce dossier, intitulée «Sambre», a été diffusée fin 2023 sur France 2.