Intérimaire voilée à Strasbourg : menacé de mort, le gérant du magasin porte plainte

Victime de menaces de mort, le gérant du magasin Geox à Strasbourg qui avait refusé à une intérimaire de travailler en portant le voile, a déposé plainte contre X pour diffamation par moyen de communication au public par voie électronique, injure publique et appels téléphoniques malveillants. Une enquête a été ouverte.

La laïcité de nouveau mise à l’épreuve. Jeudi, les réseaux sociaux se sont enflammés après la publication d’une vidéo sur X et TikTok. Cette dernière montre le gérant d’une boutique Geox de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, refuser à une jeune femme intérimaire de travailler dans son magasin avec son voile. Depuis, l'individu est visé par des menaces de mort. Le commerçant a déposé plainte contre X des chefs de diffamation par moyen de communication au public par voie électronique, injure publique et appels téléphoniques malveillants, a confirmé à CNews le procureur de la République. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Strasbourg.

Une tenue inadaptée

Sur la vidéo en question, publiée par l’intérimaire, on entend le manager présenter les faits au téléphone. «Je vous appelle parce qu’elle vient d’arriver, et la tenue ne va pas au magasin. Elle a un voile et ne souhaite pas l’enlever. Elle me signale que ce n’est pas normal, que ce n’est pas écrit sur le contrat. Bref, je vous appelle pour vous prévenir. Elle ne compte pas rester».

Après avoir entendu les propos du gérant, le jeune femme décide alors de l’interompre. «Non, ce n’est pas que je ne compte pas rester. Vous me dites de partir, vous déformez mes propos», accuse-t-elle. La scène, diffusée sur TikTok par cette dernière, a été visionnée plus d’un million de fois.

«C’est dans la loi»

L’échange tourne donc à la confrontation. Alors que le commerçant demande à l’intérimaire de prendre ses affaires et de sortir du magasin, la jeune femme affirme son intention de rester. «J’attends que vous finissiez, je ne veux pas que vous changiez mes propos», assure-t-elle. Le gérant lui rappelle alors qu’elle n’a pas la tenu adéquate pour qu’il puisse la garder. «J’ai le voile, il faut le dire, il faut passer par les mots», insiste-t-elle.

Propos auxquels le commerçant n’a pas hésité à répondre : «Oui. On est en France, Madame, c’est dans la loi», explique-t-il. Le gérant est accusé par certains internautes d’islamophobie, tandis que d'autres ont pris sa défense.