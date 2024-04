Intérimaire voilée à Strasbourg : le gérant du magasin a reçu 5.000 appels malveillants

Le gérant du magasin Geox qui a refusé une femme voilée venue assurer une mission d’intérim dans son enseigne à Strasbourg a reçu environ 5.000 appels malveillants.

5.000 appels malveillants en quelques jours. Une plainte a été déposée par le gérant de la boutique Geox de Strasbourg depuis qu'une vidéo de lui, publiée sur les réseaux sociaux, le montre refuser une intérimaire souhaitant conserver son voile pour travailler.

Depuis que la scène a été postée par la jeune femme, l'affaire est devenue virale. Le gérant, dont le visage est clairement identifiable, est accusé d'islamophobie par certains internautes.

Il a également reçu de nombreuses menaces et la boutique a enregistré environ 5.000 appels malintentionnés d'après Europe 1.

DES POLICIERS DEVANT LA BOUTIQUE

Pour rappel, dans la vidéo, on peut voir le manager et la jeune femme échanger. Ce dernier lui indique qu'elle n'a «pas une tenue adéquate» et qu'il ne peut pas la «garder» avant de préciser «on est en France, c'est dans la loi».

L'intérimaire lui répond alors que sur son contrat, il «n'est pas écrit» qu'elle ne doit «pas mettre le voile». Elle finit par récupérer ses affaires et quitter la boutique.

Cet échange a ensuite suscité des milliers de commentaires, certains insultants ou menaçants à l'encontre à la fois de la jeune femme et du gérant.

Le magasin, resté fermé jeudi, a rouvert ce vendredi. Trois policiers sont positionnés devant la boutique durant les heures d'ouverture.