Essence et gazole inversés dans une station essence Carrefour : ce que l’on sait

Dans le Calvados, la station-service Carrefour de Touques a été fermée après une série de pannes survenues dimanche 7 avril, sur plusieurs véhicules qui venaient d’y faire le plein de carburant.

Alors qu’ils venaient de remplir leurs moteurs de carburant à la station-service Carrefour de Touques (Calvados), plusieurs dizaines de véhicules sont tombés en panne dimanche 7 avril, quelques centaines de mètres après leur passage, a révélé un article de Ouest-France.

Pour un client, qui a effectué le plein complet, l’essence et le gazole ont été inversés par erreur dans la station-service, causant ainsi de sérieux dégâts sur les véhicules qui s’y sont rendus.

«Ma panne s’annonce très importante, je vais peut-être même y laisser mon moteur. Mais il y a sans doute des clients qui ont pu rouler malgré tout et qui ne feront pas forcément le lien de causalité aussi facilement que moi», a-t-il déploré auprès du quotidien régional.

35 véhicules touchés, selon Carrefour

De son côté, la direction du magasin a fermé sa station-service jusqu’au vendredi 12 avril. Elle a également reconnu 35 véhicules touchés, et a assuré que «des démarches ont été lancées auprès de l’assurance du magasin afin d’indemniser les clients», dans des propos relayés par Actu.fr.

Pour cause, certains clients devront procéder à un contrôle et à une vidange intégrale de leur réservoir, afin de voir si leur moteur a été touché, et si le préjudice est réversible.

Toutes ces vérifications sont particulièrement coûteuses. Par ailleurs, mettre le mauvais carburant dans son véhicule peut définitivement endommager le moteur de la voiture concernée.

«Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ces pannes. Les installations concernées vont être vidangées et nettoyées cette semaine avant contrôle et remise en service», a précisé Carrefour auprès d'Actu.fr.