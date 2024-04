Bas-Rhin : deux fillettes de 6 et 11 ans agressées au couteau à Souffelweyersheim, un homme interpellé

Deux fillettes de 6 et 11 ans ont été agressées au couteau ce jeudi 18 avril par un individu devant leur école et un square mitoyen à Souffelweyersheim (Bas-Rhin), a appris CNEWS d'une source proche du dossier. Le suspect a été interpellé.

Une petite ville alsacienne sous le choc. Un individu a été interpellé ce jeudi, après avoir agressé au couteau deux fillettes de 6 et 11 ans devant une école et dans un square à Souffelweyersheim (Bas-Rhin), d'après une source proche du dossier à CNEWS.

Les deux petites victimes se trouvaient respectivement devant leur école pour la première, et dans un square mitoyen pour la seconde. Les faits se sont produits aux alentours de 14h. Victimes de blessures légères, elles ont été transportées en milieu hospitalier avec un appui psychologique, selon une source proche du dossier.

Quant à l’assaillant, né en 1995 et inconnu des services de police, ce dernier a été interpellé environ dix minutes après l’agression. Toujours selon la même source, il n’avait plus le couteau sur lui et a été décrit comme n’ayant pas «toutes ses capacités mentales».