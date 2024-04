Mort de Philippe à Grande-Synthe : la mère du jeune agressé vendredi se dit «dévastée», après avoir retrouvé son fils dans un «état pitoyable»

Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme de 15 ans, cousin d'un des agresseurs présumés de Philippe, mort mardi à Grande-Synthe, a été passé à tabac par six personnes. Sa mère, Samantha, encore sous le choc, a livré son témoignage.

«Je suis dévastée». Au micro de RTL, la mère de Noah, 15 ans, passé à tabac dans la nuit de vendredi à samedi à Grande-Synthe (Nord), a confié sa version des faits. Selon elle, il s'agit d'une vengeance du fait de l'implication présumée de son neveu dans la mort très violente de Philippe.

«Noah ne sortait plus trop depuis ce qu’il s’était passé (ndlr. La mort de Philippe) parce que c’est le même nom de famille que mon neveu, on a eu beaucoup de menaces, donc j’avais peur que mes enfants sortent», a expliqué la mère de famille.

L'un des amis de Noah lui a cependant proposé de faire un tour en voiture vers 23h ce vendredi. Si elle a d'abord été opposée à ce que son fils mineur sorte, Samantha a fini par accepter car son fils lui a dit qu'il ne craignait rien.

«Il est venu chercher mon fils en bas de chez moi et ce garçon-là s’est mis à rouler à vive allure. Mon fils m’a dit ‘maman, j’ai eu une peur, il roulait tellement vite que je voulais ouvrir la porte de la voiture et sauter mais je n’ai pas eu le courage’. Il a ramené mon fils près d’Emmaüs, dans un endroit où il n’y a pas de passage du tout. Il a fait un frein à main, il a jeté mon fils de la voiture et il y a six personnes qui lui ont sauté dessus», a raconté Samantha encore choquée.

abandonné nu

Selon les explications de sa mère, Noah a alors été frappé par six personnes pendant un long moment. Avant d'être abandonné nu sur place.

«Il est resté par terre pendant une bonne heure et il y a une voiture qui est passée avec trois personnes. Ils ont découvert mon fils nu, à terre, blessé, affolé. Il souffrait. Les trois individus lui ont mis une veste et ils l’ont déposé en bas de chez moi. En sachant qu’il ne pouvait presque plus marcher. Il a rampé tous les escaliers. Il a réussi à se relever au niveau de ma porte, il est entré et il s’est écroulé», a-t-elle précisé.

«Mon fils, on l’a retrouvé dans un état pitoyable. Plein de sang, tout nu, sans vêtements, sans téléphone portable».

Noah souffrirait de nombreuses lésions sur l'ensemble du corps et d'une grosse fracture de la mâchoire. «Ils ont tellement visé la tête que les oreilles de mon fils je ne les ai pas reconnues. On dirait des oreilles de boxeur», a expliqué sa mère.

le rôle des réseaux sociaux pointé

Pour Samantha, cela ne fait aucun doute, son fils est tombé dans un guet-apens. «La personne, quand elle a envoyé un snap à mon fils pour sortir, savait très bien où elle emmenait mon enfant. Lâchement taper un gamin, surtout que ce sont des majeurs, ce ne sont pas mineurs, celui étant venu chercher Noah est majeur aussi», a-t-elle dénoncé.

Interrogée sur la potentielle participation de son fils dans la mort de Philippe, Samantha a été catégorique, Noah n'était pas avec son cousin ce soir-là. Cependant, «sur les réseaux sociaux, le nom de (s)on fils ressortait beaucoup». Il y était désigné comme l'une des personnes encore recherchées par la police et coupable de la mort de Philippe.

«Horrible ! C’est un acte que je ne cautionne pas, ce n’est pas humain. Ils n’ont pas de cœur. Je ne veux plus le voir (ndlr. son neveu), c’est trop», a déclaré Samantha au sujet de l’assassinat du jeune homme de 22 ans.

Une nouvelle enquête a été ouverte à Grande-Synthe, celle-ci portant désormais sur l'agression du jeune Noah.