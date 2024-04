Mort de Philippe à Grande-Synthe : le mineur agressé ce week-end interpellé

Le mineur agressé ce week-end à Grande-Synthe (Nord), cousin de l'un des deux jeunes mis en examen pour «assassinat» après l'agression mortelle de Philippe Coopman le 16 avril dernier, a été placé en garde à vue ce lundi.

Une nouvelle interpellation. Le jeune homme de 15 ans, qui a été passé à tabac ce week-end à Grande-Synthe, a été placé en garde à vue ce lundi 22 avril dans le cadre de l'enquête sur la mort de Philippe Coopman, a indiqué la procureure de Dunkerque confirmant une information du JDD.

«A été interpellé aujourd'hui un autre mis en cause des faits dont Philippe Coopman a été victime. Il s'agit du mineur qui a été victime de faits de violences ce week-end», a précisé Charlotte Huet, ajoutant qu'elle ne communiquerait pas d'autres informations d'ici à la fin de la garde à vue.

Le mineur avait été agressé dans la nuit de vendredi à samedi. Selon sa mère, il serait tombé dans un guet-apens et aurait été roué de coups et abandonné nu par six personnes. Cette dernière avait déclaré ne pas croire en l'implication de son fils dans l'assassinat de Philippe.

Deux autres mineurs de 14 et 15 ans, dont le cousin du gardé à vue, ont déjà été mis en examen pour «assassinat» et placé en détention provisoire vendredi dernier.

Philippe Coopman, 22 ans, avait été retrouvé inconscient dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril dernier. Transporté à l'hôpital, il a finalement succombé à ses blessures. Selon les premiers éléments d'enquête, sa mort serait consécutive à de nombreux coups portés au niveau de la tête de la victime.