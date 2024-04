Mort de Philippe à Grande-Synthe : au moins 500 personnes ont rendu hommage au jeune homme de 22 ans

Les obsèques de Philippe Coopman, 22 ans, tué la semaine dernière dans un guet-apens, ont eu lieu ce mercredi à Grande-Synthe, avec plus de 500 personnes sur place.

Un dernier adieu. Les obsèques de Philippe Coopman se sont déroulées ce mercredi 24 avril, à Grande-Synthe, à 14h30. Le jeune homme de 22 ans a été tué la semaine dernière dans un guet-apens. La mort de Philippe avait provoqué une vague d’indignation dans la région et en France. Vendredi dernier, une marche blanche en hommage à la victime avait déjà rassemblé environ 1.500 personnes.

Les obsèques ont débuté avec la chanson «Tu vas me manquer» de Gims, rapporte Le Figaro. Devant l'église, l'émotion semblait palpable, avec de nombreux témoignages en soutien à la famille de Philippe Coopman. «C'est très compliqué. On est entre la colère, l'incompréhension et la tristesse», a témoigné Caroline, une voisine de la famille.

Un hommage local auquel le maire de Grande-Synthe, Martial Beyaert, n'a pas pu assister pour «des raisons de sécurité». L'élu a indiqué avoir été menacé de mort «à plusieurs reprises par mail, par téléphone et par les réseaux sociaux». Il a préféré être représenté par l'un des membres de son cabinet «en accord avec la famille», confirme France Bleu.

Un troisième mineur mis en examen

Depuis le début de l'enquête, ce sont trois mineurs âgés de 14 et 15 ans qui ont été mis en examen pour «assassinat». Les deux premiers ont été placés en détention provisoire. Le dernier est un cousin de l’un des deux mis en examen, il est suspecté d’avoir joué un rôle dans la mort de Philippe.

Philippe avait été découvert inconscient dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril. Gravement blessé, il avait été conduit à l’hôpital de Dunkerque où il est mort mardi des suites de ses blessures.