Isère : deux mineurs de 14 et 15 ans mis en examen après l’incendie d’un centre commercial

Ce jeudi 25 avril, deux mineurs, âgés de 14 et 15 ans, ont été mis en examen à la suite du gigantesque sinistre, survenu dans la nuit du 15 au 16 avril et ayant touché le centre commercial de Montbonnot-Saint-Martin, en Isère.

Les faits se sont produits à la mi-avril. Dans la nuit du 15 au 16 avril, deux mineurs, âgés de 14 et 15 ans, ont mis le feu à une poubelle de Montbonnot-Saint-Martin, en Isère. Mais l’incendie a rapidement pris de l’ampleur et s’est propagé, détruisant huit commerces et 17 appartements, comme l’indique le Dauphiné Libéré.

Après avoir pris la fuite, les deux mineurs ont été interpellés ce mercredi 24 avril par les gendarmes de la compagnie de Meylan (Isère) dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet de Grenoble.

Les deux suspects ont été mis en examen par un juge d’instruction, ce jeudi 25 avril dans l’après-midi, pour «destruction de biens ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur à huit jours», a fait savoir le parquet précisant que «la peine maximale prévue pour ce fait est de 15 ans de réclusion criminelle».

Les deux mineurs placés sous contrôle judiciaire

Mais à l’heure où le ministère public a demandé le placement en détention provisoire des mis en examen, le juge d’instruction, pour l’un, et le juge des libertés et de la détention, pour le second, ont décidé de les placer sous contrôle judiciaire.

Les deux mineurs sont toutefois contraints de respecter quelques obligations comme un couvre-feu de 21h à 6h et l’interdiction de se rendre sur la commune de Montbonnot-Saint-Martin.

Ils ont également interdiction de fréquenter le co-auteur et obligation de suivre un enseignement. Le parquet précise aussi que «la protection judiciaire de la jeunesse est chargée du suivi de ces contrôles judiciaires».