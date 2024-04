Marseille : des balles tirées sur un immeuble, l’une d’elles finit sa course sur un canapé où se trouvait une habitante et ses enfants

Ce samedi 27 avril, en plein après-midi, des coups de feu ont été tirés dans le 11e arrondissement de Marseille, touchant la façade d'un immeuble et l'appartement d'une habitante. Trois individus, âgés de 16 et 19 ans, ont été interpellés.

Frayeur ce samedi après-midi, dans le 11e arrondissement de Marseille. Aux alentours de 15h, des tirs par arme à feu ont été entendus dans la cité de Valbarelle. Ceux-ci visaient un immeuble d'habitation. Dépêchées sur place, les forces de l'ordre ont constaté deux impacts sur la façade du bâtiment.

Le premier a touché le hall d'entrée tandis que le second est situé dans le salon d'une habitante du troisième étage. Selon des sources policières à CNEWS, la balle a tapé sur le mur de son salon, avant de finir sa course sur le canapé, alors qu'une femme y était installée avec ses enfants de 10 et 12 ans.

À proximité de l'immeuble, deux balles ont été retrouvées dans le jardin d'une crèche. Les policiers ont également fait la découverte d'un sac avec deux couteaux, de la résine de cannabis et du matériel de conditionnement.

Suite à ces faits, trois personnes ont été interpellées. Deux d'entre eux sont mineurs, âgés de 16 ans et le troisième est un jeune homme de 19 ans.