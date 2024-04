Gérard Depardieu : l’acteur placé en garde à vue pour agressions sexuelles présumées

L'acteur Gérard Depardieu a été convoqué ce lundi 29 avril en France, avant d'être placé en garde à vue dans la foulée, dans le cadre d'«agressions sexuelles présumées», selon une source policière.

Des faits qui remontent à 2021 et 2014. Dans le cadre d’accusations d’agressions sexuelles, l’acteur Gérard Depardieu a été placé en garde à vue ce lundi, après avoir été convoqué dans les locaux de la police judiciaire parisienne au cours de la matinée, a-t-on appris de source policière.

L’acteur, déjà mis en examen pour viols et agression sexuelle, doit être interrogé sur deux affaires distinctes, une première concerne une décoratrice qui travaillait dans l’équipe du film «Les Volets Verts» et accuse Gérard Depardieu de l'avoir agressée sexuellement en 2021 dans un hôtel particulier à Paris. La plaignante a déposé plainte en 2024 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes. Les investigations ont été confiées au 3e district de la police judiciaire parisienne.

Trois autres affaires similaires

D'après le récit de la plaignante à Mediapart, l'acteur aurait tenu de nombreux propos graveleux pendant le tournage, puis ultérieurement l'aurait «attrapée avec brutalité» et lui aurait «pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins».

Quant à la seconde plaignante, cette dernière, une ancienne assistante de tournage, l’accuse des mêmes faits en 2014.

Pour rappel, Gérard Depardieu est également mis en examen pour agressions sexuelles sur une jeune comédienne, Charlotte Arnould. La comédienne Hélène Darras avait elle aussi porté plainte contre lui pour agression sexuelle lors d'un tournage en 2007, mais celle-ci a été classée par le parquet de Paris pour prescription.

Outre la France, le géant du cinéma français est aussi visé par une plainte de la journaliste et écrivaine Ruth Baza, qui l'accuse de l'avoir violée en 1995. «Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme», avait de son côté affirmé l'acteur de 75 ans dans une lettre ouverte publiée en octobre 2023 dans Le Figaro, faisant référence aux accusations de Charlotte Arnould.