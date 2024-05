Accident de manège mortel à Firminy en 2019 : deux forains fixés sur leur sort ce jeudi

Deux forains, jugés en mars dernier pour homicide involontaire après un accident mortel de manège survenu à Firminy (Loire) le 14 octobre 2019, doivent être fixés sur leur sort ce jeudi.

Le jugement avait été mis en délibéré à la date de ce jeudi 2 mai. Quatre ans après l’accident mortel survenu le 19 octobre 2019 dans un manège de Firminy (Loire) ayant coûté la vie à une jeune femme de 23 ans, deux forains doivent être fixés sur leur peine ce jeudi.

Les deux hommes, le patron du manège et le salarié qui était en charge du Sky Flyer le soir du drame, sont mis en examen pour «homicide involontaire». Après plusieurs reports de l’audience, notamment en raison de l’absence d’un des deux mis en cause pour des raisons médicales, le procès s’était finalement tenu à Saint-Etienne le 14 mars dernier.

Au cours de celui-ci, le procureur de la République avait requis deux ans d’emprisonnement avec sursis pour le patron et son salarié, dont un an ferme pour le propriétaire et six mois pour son employé, ainsi qu’une interdiction d’exercer la profession pendant cinq ans. Du côté des prévenus, les avocats avaient demandé la relaxe «au bénéfice du doute», pointant la responsabilité de la mairie et de l’entreprise en charge des contrôles.

Le soir du drame, la jeune femme de 23 ans et sa cousine de 20 ans étaient montées sur le Sky Flyer, un immense manège à sensations fortes durant lequel les nacelles sont suspendues dans les airs et tournent.

Le vent à l’origine du drame ?

Alors que les nacelles se trouvaient à une dizaine de mètres du sol, l’Intox, un manège voisin, a violemment percuté le Sky Flyer, cassant l’un des bras de l’attraction. Les deux femmes ont été éjectées. L’une est décédée sur le coup tandis que la deuxième a été grièvement blessée.

À l’heure où l’expertise a pointé une marge insuffisante entre les deux manèges, les avocats des deux prévenus ont nié toute négligence de la part du patron et de son salarié. Le propriétaire du Sky Flyer a pointé la responsabilité «du vent» qui serait, selon lui, à l’origine du drame.

«Au début, le vent n'était pas trop fort. Mais il y a eu une bourrasque. Mon collègue a dû avoir peur et c’est pour ça qu’il a fait redescendre les nacelles», avait-il dit, dans des propos rapportés par France Bleu.