Paris : un lycéen de 17 ans agressé devant son établissement du 12e arrondissement

Un lycéen de 17 ans a été agressé par plusieurs individus, devant son établissement du 12e arrondissement de Paris mardi 30 avril. Un autre élève a également été pris à partie.

Une agression de plus. Un élève du lycée Elisa-Lemonnier, dans le 12e arrondissement de Paris, a été agressé par plusieurs autres personnes le 30 avril dernier, a appris CNEWS de sources policières et judiciaires ce vendredi 3 mai.

Selon une source policière, le lycéen, âgé de 17 ans, a été pris à partie à la sortie des cours. D’après les premiers éléments, les agresseurs lui auraient notamment reproché de fréquenter une adolescente de la communauté tchétchène.

Un jeune qui a voulu s'interposé pendant l’agression a lui aussi été blessé. Le rectorat d’Ile-de-France a indiqué que ces deux élèves ont rapidement été pris en charge par les pompiers et transportés à l’hôpital.

Le recteur, Bernard Beignier, a exprimé tout son soutien ainsi qu’à leurs proches et a dit se tenir informé de l’évolution de leur état de santé. De plus, une équipe mobile de sécurité a immédiatement été déployée dans l’établissement pour assurer la sécurité de tous les élèves. Une cellule d’écoute et d’accompagnement psychologique a également été mis en place.

De son côté, le parquet de Paris a saisi le commissariat du 12e arrondissement de l’enquête pour des faits de violences en réunion.