Disparition de Lina : ces nouveaux éléments révélés par la cousine de l’adolescente

À l’heure où Lina n’a toujours pas donné de nouvelles, Louane, sa cousine de 17 ans, a témoigné ce dimanche 12 mai dans l’émission «Sept à Huit». L’adolescente est revenue sur le harcèlement subi par Lina à la suite du dépôt de sa plainte pour «viol en réunion».

Plus de 7 mois après sa disparition, Lina demeure introuvable. Cette adolescente, portée disparue depuis le 23 septembre 2023 à Plaine, dans le Bas-Rhin, n’a toujours pas donné le moindre signe de vie. Néanmoins, plus l’enquête avance, plus les témoignages affluent, et plus le mystère entourant la disparition de Lina persiste.

Et ce dimanche 12 mai, c’est la cousine de Lina, considérée également comme étant sa «confidente», qui a pris la parole pour la première fois depuis la «volatilisation» de l’adolescente.

«J'ai peur qu'ils le fassent vraiment»

Interrogée dans l’émission «Sept à Huit», diffusée sur TF1, Louane, 17 ans, est notamment revenue sur le harcèlement subi par sa cousine peu avant sa disparition.

L’adolescente de 15 ans aurait confié à Louane qu’«il y en a qui me menacent de mort, qui menacent la famille, j’ai peur qu’ils le fassent vraiment».

Le harcèlement subi par Lina a-t-il un lien avec sa disparition ? Pour l’heure, il est impossible de le dire puisque les faits remonteraient au printemps 2022, soit un an avant la «volatilisation» de l’adolescente de 15 ans. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que cela a fortement impacté son quotidien.

Un viol, une affaire classée... puis une information judiciaire

Selon Louane, le harcèlement de Lina aurait débuté après le viol dont elle a été victime. Âgée de 13 ans et demi à l’époque, Lina aurait tout raconté à sa cousine et à sa mère avant de déposer plainte pour viol en réunion au mois de mai 2022. En conséquence, elle aurait reçu des insultes et des menaces. L’inquiétude de Lina ne faisait que s'accentuer et l’adolescente de 15 ans ne parvenait plus à trouver le sommeil.

À la suite de la plainte déposée par Lina, une enquête avait été ouverte. À l’issue de celle-ci, «une première analyse juridique a été effectuée. Celle-ci n’a pas permis de suffisamment caractériser les faits», avait indiqué la procureure de Saverne, Aline Clérot. L’enquête pour viol a alors été classée sans suite.

Cependant, ce vieux dossier a été rouvert le 22 janvier 2024 à la suite de la disparition de l’adolescente. Le 5 février, le parquet de Strasbourg a fait savoir qu’une «information judiciaire du chef de viol commis sur mineure de 15 ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans» a été ouverte.