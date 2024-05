«Tueur de DRH» : le procès en appel de Gabriel Fortin s'ouvre ce lundi

Aujourd’hui âgé de 49 ans, celui que l’on surnomme «le tueur de DRH» est jugé en appel à compter de ce lundi 13 mai à Grenoble. Condamné une première fois à perpétuité dans la Drôme, il est poursuivi pour triple assassinat et pour tentative d’homicide.

Moins d’un an après son premier procès, Gabriel Fortin est de retour aux assises ce lundi et jusqu'au 29 mai. Surnommé «le tueur de DRH», il avait été condamné à perpétuité et avait écopé d'une peine de sûreté maximum de vingt-deux ans par la Cour d'assises de la Drôme, à Valence pour les homicides de Patricia Pasquion, Estelle Luce et Géraldine Caclin. Il avait aussi tenté d’assassiner Bertrand Meichel, seul rescapé de sa folie meurtrière.

Alors que les jurés avaient retenu une altération du discernement du prévenu au moment des faits, aucune diminution de peine n’avait été accordée.

D’après les descriptions des médias, l’homme aujourd’hui âgé de 49 ans s’était montré particulièrement hermétique aux accusations. Préférant garder le silence, ni sa famille, ni ses avocats n’étaient parvenus à comprendre les raisons de son geste.

La responsabilité pénale ?

Entre le 26 et le 28 janvier 2021, Gabriel Fortin s'est lancé dans un périple meurtrier. Il avait parcouru plus de 1.760 kilomètres en trois jours et abattu ses victimes sur leur lieu de travail.

Il s'était ensuite rendu au domicile de Bertrand Meichel déguisé en livreur de pizza. Lorsque ce dernier lui avait ouvert, il avait évité de peu le tir de l’assaillant. Les autorités avaient pu établir un lien entre les cibles de Gabriel Fortin. Trois d’entre elles étaient associées à ses licenciements, Patricia Pasquion travaillait quant à elle en tant que conseillère Pôle emploi à Valence, une agence qu’il avait fréquentée.

Selon maître Denis Dreyfus, l’avocat qui défend la famille de cette dernière, Garbriel Fortin est «totalement enkysté» dans un «mode de fonctionnement paranoïaque», a-t-il confié à l’AFP. Pour autant «en appel, les choses sont toujours différentes d'un procès en première instance», ajoutant que le débat cette fois pourrait porter en grande partie sur la responsabilité pénale du prévenu.

La présidente de la Cour d'assises a en effet ordonné une nouvelle expertise psychiatrique. La défense pourrait s'en saisir pour tenter de convaincre la cour que Fortin est «un malade qui relève plus de la psychiatrie que de la prison», a-t-il précisé.