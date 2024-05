«J'ai craqué, j'ai pleuré», raconte la mère de Mohamed Amra au lendemain de son évasion dans l'Eure

La mère de Mohamed Amra, détenu en cavale, s'est exprimée ce mercredi sur l'attaque visant à faire évader son fils, qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires. Elle déplore le mode opératoire et le comportement de son fils lors de ses visites en prison.

La colère d'une mère. Au lendemain de l'attaque du fourgon pénitentiaire par au moins quatre assaillants pour faire évader Mohamed Amra, la mère de ce dernier s'est exprimée ce mercredi 15 mai sur RTL. «J'ai craqué, j'ai pleuré, je n'étais pas bien», a-t-elle confié avant d'ajouter : «Comment peut-on ôter des vies comme ça ? C'est affreux», alors que deux agents ont été tués et trois autres ont été blessés. Le pronostic vital de l'un des agents est toujours engagé.

Plusieurs visites en prison

Mohamed Amra a cumulé pas moins de treize peines depuis 2009 : 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction, trois ans de prison pour extorsion et il était en détention provisoire avant son évasion. «C'est grave quand même, c'est grave. Ils le promènent de prison en prison, ils le mettent à l'isolement au lieu de le juger une bonne fois pour toute», a déploré sa mère.

En effet, Mohamed Amra a été déplacé dans plusieurs prisons en France pour être jugé ou détenu : Rouen, Marseille, Evreux, Paris et Fleury-Mérogis. Le détenu était en détention provisoire pour deux chefs d'accusation encore en cours. Un premier dossier géré par le tribunal de Rouen pour tentative d'extorsion et un autre pour meurtre en bande organisée opéré par la juridiction de Marseille.

La mère de Mohamed Amra regrette le comportement de son fils. «Moi, il ne me parle pas, il ne me parle pas, c'est mon fils, il ne me dit rien. J'étais aux Baumettes, je suis allée le voir à l'isolement, puis à Evreux une fois, on parlait normalement. Il ne m'a rien montré, je ne comprends pas», a conclu la mère de famille. Mohamed Amra est toujours recherché depuis son évasion.