Seine-Saint-Denis : un homme «hautement impliqué» dans le narcotrafic tué par balle à Dugny

Ce jeudi 16 mai, un homme, décrit comme étant «hautement impliqué dans le trafic de stupéfiants», a été tué par balle à Dugny, en Seine-Saint-Denis, a appris l’AFP de source proche de l’enquête. L’individu aurait été abattu dans le cadre d’un probable règlement de comptes.

Une enquête a été ouverte, confiée par la juridiction interrégionale spécialisée de Paris (JIRS) à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, ont indiqué à l’AFP les parquets de Bobigny et de Paris.

Le maire de la commune, Quentin Gesell, a indiqué qu’une cellule psychologique «sera ouverte toute la journée du vendredi 17 mai, de 9h30 à 17h30, à la Direction des Actions Éducatives et Sportives (PIJ), située au 2 rue Henri Barbusse», adressant «tout son soutien aux témoins» de la scène.

Le décès de l’homme en question survient 10 jours après la mort de trois personnes à Sevran, dans ce même département, toujours sur fond de trafic de stupéfiants.

La première fusillade remonte au vendredi 3 mai et est survenue avenue Dumont d’Urville, dans le quartier des Beaudottes. La victime, née en juin 1995, a été atteinte de deux projectiles et est décédée avant l’arrivée des secours.

La fusillade a fait également plusieurs blessés. Mais l’état de santé de ceux-ci est considéré comme «stable» à l’heure actuelle. Quelques minutes plus tard, le soir même, plus précisément aux alentours de 00h10, des coups de feu ont été entendus et trois victimes supplémentaires ont été blessées.

La seconde fusillade a eu lieu dimanche 5 mai, au cours de laquelle deux individus ont été tués, dont l’un présentait un impact au niveau de la tête et l’autre six impacts répartis sur l’ensemble du corps.

Sur la scène de crime, «un chargeur vide et 18 étuis de calibre 9 mm étaient découverts», a noté le parquet de Bobigny. Une seule personne au visage masqué aurait tiré. Après son acte, l’individu serait reparti à pied.