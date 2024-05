Attaque de la synagogue de Rouen : «dangereux», «inscrit au fichier des personnes recherchées»... Ce que l'on sait de l'assaillant

Un homme a été abattu tôt dans la matinée ce vendredi 17 mai par des policiers à Rouen après avoir tenté de mettre le feu à la synagogue de la ville. Voici ce que l'on sait de l'auteur de l'incendie décrit comme «dangereux» par Gérald Darmanin.

Il s’agit d’un «acte antisémite qui s’en prend à un lieu sacré pour la République», qui «nous touche tous profondément», a estimé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement à Rouen (Seine-Maritime) ce vendredi avant de livrer plus de détails sur l'assaillant décrit comme «particulièrement dangereux» D'origine algérienne, l'homme abattu par la police après avoir allumé un départ de feu dans la synagogue de Rouen est né en 1995. Selon le ministre de l'Intérieur, il avait sollicité en 2022 un titre de séjour pour «étranger malade». Il avait été débouté de son recours «fin janvier» 2024, a précisé le ministre. Dans un premier temps, une source proche du dossier avait indiqué que l’homme était visé par une obligation de quitter le territoire (OQTF) «non exécutable», en raison d’un recours «engagé» devant les juridictions administratives. «Animé de mauvaises intentions» L'homme était «manifestement animé de mauvaises intentions sur le territoire national» et était inscrit au fichier des personnes recherchées depuis «quelques semaines», selon Gérald Darmanin en indiquant que «s'il avait été interpellé, on aurait mis cette personne en centre de rétention administrative pour une expulsion vers son pays d'origine». Dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur a rappelé l'exemplarité des forces de l'ordre. «En quelques secondes, la police est arrivée et a quadrillé le site, l'individu a foncé sur un jeune policier adjoint de 25 ans qui a été extrêmement courageux et professionnel, il sera décoré.» Sur le même sujetAttaque de la synagogue de Rouen : pourquoi l'OQTF de l'individu tué par la police était-elle «non-exécutable» ?Lire Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs assuré aux juifs de France qu'ils seront «protégés». «Cet acte antisémite nous touche tous profondément et je veux redire en cette veille de shabbat que nous sommes déterminés au ministère de l'Intérieur à protéger les juifs de France. Je vais d'ailleurs renouveler cet après-midi mes consignes les plus strictes de présence policière et gendarme devant les lieux de cultes.»