Angers : un homme mis en examen pour meurtre après la mort d'un SDF

Un sans domicile fixe de 35 ans a été mis en examen pour meurtre après qu'un autre SDF, âgé de 31 ans, a été retrouvé mort dans la nuit de jeudi à vendredi à Angers, a annoncé ce samedi 18 mai le parquet.

«Les premières constatations laissent à penser» que le décès de la victime serait la conséquence «de multiples coups, dont certains donnés avec un objet identifié précisément», avait indiqué vendredi, sans plus de détails, le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard.

Le mis en cause nie les faits

Interpellé sur place et placé en garde à vue, le mis en cause nie les faits qui lui sont reprochés, a précisé samedi le magistrat. Présenté au juge des libertés et de la détention (JLD), cet homme «a sollicité un débat avant que sa détention provisoire ne soit examinée, ce qui sera fait la semaine prochaine» et, dans cette attente, il a été incarcéré, selon les éléments communiqués par le procureur.

Confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) d’Angers, «l’enquête se poursuit pour préciser le déroulement des faits», a ajouté le magistrat.