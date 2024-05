Hérault : une grosse pierre traverse le pare-brise d'un autocar sur l'autoroute, des touristes belges traumatisés

Un autocar belge a été pris pour cible par un violent jet de pierre ce jeudi soir sur l'autoroute A9 dans l'Hérault. Si aucun blessé n'est à déplorer, les passagers en sont quitte pour une belle frayeur.

L'incident s'est produit jeudi 16 mai au soir sur l'autoroute A9, dans les environs de Béziers (Hérault). Un autocar belge, transportant 49 vacanciers flamands depuis Salou, en Espagne, ainsi qu'un chauffeur supplémentaire, a été la cible d'un violent jet de pierre.

Le conducteur, Glenn Meuris, a rapporté les faits au média belge HLN (Het Laatste Nieuws) : «J’ai heureusement pu me garer rapidement. Les gens criaient à l’étage et je suis vite allé voir ce qui se passait. J’ai immédiatement constaté un trou dans le pare-brise. Une pierre avait traversé la vitre pour se retrouver sept rangées plus loin», a-t-il confié.

Quatre personnes assises sur la première rangée ont reçu des éclats de verre sans être blessées gravement. «Imaginez si cette pierre avait atterri un peu plus bas, sur mon pare-brise. J’aurais perdu le contrôle du bus, avec des dizaines de personnes à bord», a-t-il poursuivi.

D'autres véhicules ciblés le même soir

Les internautes belges se sont rapidement indignés sur les réseaux sociaux, relayant abondamment des photos de la pierre, d'une taille assez impressionnante. «Quelqu'un peut-il m'expliquer en quoi consiste ce plaisir ?», déclare l'un d'eux.

Kan iemand mij nu eens uitleggen wat door de lol van is? "Onbekenden gooien steen door voorruit van Vlaamse bus met 49 passagiers: “Wat als ik was gecrasht?” " https://t.co/0O2QThbm1T — Philippe Herboschᅠ (@PHerbosch) May 18, 2024

Plusieurs autres véhicules, dont cinq voitures et trois camions, ont également été la cible de jets de pierres le même soir. Les auteurs ont semblent-ils visé des véhicules au hasard, que ce soit en direction de la France ou en direction de l'Espagne.

Le chauffeur de l'autocar a prévenu les forces de l'ordre qui sont immédiatement intervenues. Malheureusement, les auteurs n'ont pas été retrouvés.

L'affaire survient peu de temps après un drame qui s'est déroulé dans la nuit de vendredi au samedi 11 mai, lorsqu'un routier roumain est mort en Belgique après avoir reçu une plaque d'égout depuis un pont de l'autoroute E42 près de Namur.